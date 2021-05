Finale di Coppa Italia | le interviste della vigilia di Atalanta-Juve - Diretta

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - SkyTG24 : Coppa Italia, Annalisa canterà l’Inno di Mameli alla finale 2021 - Spazio_J : Pirlo: 'Il campionato non deve distrarci, dobbiamo vincere la Coppa Italia. Chiellini: 'Vogliamo fermare la favola… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, #Chiellini sul futuro: 'Tutte le valutazioni del caso è giusto farle a fine stagione. Domani ci giochia… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Coppa

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia delladiItalia contro l'Atalanta Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato alla vigilia delladiItalia contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI ...Il caos scatenato ieri a Trigoria da Emanuele Scamacca, padre dell'attaccante del Genoa Gianluca, l'avvicinamento alladiItalia, gli squalificati per l'ultima giornata di Serie A, i risultati degli italiani ai tornei di tennis Atp di Ginevra e Lione e le parole di Mohoric sulle sue condizioni dopo la ...Andrea Pirlo e Giorgio Chiellini hanno parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come sta la Juve sia mentalmente che ...Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia. GARA APERTA - "Come diceva prima Giorgio, la partita sarà lo ste ...