Finale Coppa Italia, Gasperini: “La vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta”. Pirlo: “Il mio futuro ora non conta” (Di martedì 18 maggio 2021) Finale Coppa Italia, le dichiarazioni della vigilia. Gasperini: “La vittoria sarebbe una ciliegina sulla torta”. Pirlo: “La squadra sta bene” ROMA – Le dichiarazioni della vigilia della Finale di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo in conferenza stampa hanno presentato le insidie della sfida del Mapei Stadium, in programma alle 20:45 di mercoledì 18 maggio 2021. Finale Coppa Italia, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Una vigilia sicuramente molto tesa per l’Atalanta. “La vittoria sarebbe una ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021), le dichiarazioni della vigilia.: “Launa”.: “La squadra sta bene” ROMA – Le dichiarazioni della vigilia delladi. Gian Pieroe Andreain conferenza stampa hanno presentato le insidie della sfida del Mapei Stadium, in programma alle 20:45 di mercoledì 18 maggio 2021., la conferenza stampa di Gian PieroUna vigilia sicuramente molto tesa per l’Atalanta. “Launa ...

