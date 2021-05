Finale Coppa Italia, controlli potenziati a Bergamo. Il prefetto: «Siate responsabili» (Di martedì 18 maggio 2021) Coronavirus, mercoledì 19 maggio saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine per evitare assembramenti in occasione della partita Atalanta-Juve. Appello del prefetto «al senso di responsabilità dei bergamaschi, a tutela della salute di tutti». Richiamo alla prudenza anche da sindaco, presidente della Provincia e società nerazzurra. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 maggio 2021) Coronavirus, mercoledì 19 maggio saranno intensificati idelle forze dell’ordine per evitare assembramenti in occasione della partita Atalanta-Juve. Appello del«al senso dità dei bergamaschi, a tutela della salute di tutti». Richiamo alla prudenza anche da sindaco, presidente della Provincia e società nerazzurra.

