Finale Coppa Italia | Atalanta-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo aver archiviato le pratiche Superna e Scudetto, ladichiuderà la stagione di trofei in. Ad affrontarsi saranno, un match mai banale, una partita molto sentita dalle tifoserie soprattutto nelle ultime stagioni. L’ultimo atto di questa competizione avrà luogo al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 Maggio alle ore 21:00. La squadra di Andrea Pirlo, tra le dominatrici di questa negli anni precedenti, insegue il successo numero quattordici della propria storia – su 19 finali disputate – anche per rendere meno amara un’annata ben al di sotto delle aspettative. L’vestirà invece i panni delle cenerentola, poiché solo in altre quattro occasioni si è spinta ...

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : #TrainingCenter | Squadra al lavoro verso la finale di Coppa Italia ?? - SkySport : Atalanta, Bergamo illuminata di nerazzurro in vista della finale di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia #Atalanta… - GPeppe34N : RT @mike_fusco: Questa maglia esordirà nella Finale di Coppa Italia contro l' Atalanta. Speriamo solo che quel '4 PerE' sotto il logo Jeep… - SimoneMattei9 : RT @acffiorentina: La Fiorentina vince la Coppa Italia ?? #AccaddeOggi nel 1996 ?? Finale Coppa Italia, ritorno: Atalanta-Fiorentina 0-2 (Am… -

