Feyenoord-Sparta Rotterdam (mercoledì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 18 maggio 2021) Eccoci al playoff olandesi che assegneranno un posto al secondo turno di qualificazione della Conference League 2021-22. Siamo in semifinale, mentre la finale si giocherà tre giorni dopo. Due vittorie per giocare in Europa la prossima stagione, o comunque due qualificazioni. Un fatto abituale per il Feyenoord, molto meno la piccola rivale cittadina, che è InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Feyenoord Sparta Prossime partite Europa League e Champions League Roma nel grupo A con Young Boys, Cluj e CSK Sofia Milan nel gruppo H con Sparta Praga, Celtic e ... Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Anversa Gruppo K : Cska Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, ...

Risultati Europa League 2020/2021 - Calciomagazine ...55 Milan - Celtic FC 4:2 (2:2) 18:55 Lille OSC - Sparta Praga 2:1 (0:0) 10.12.2020 21:00 Sparta ...0) Gruppo K 22.10.2020 21:00 Wolfsberger AC - CSKA Mosca 1:1 (1:1) 21:00 Dinamo Zagabria - Feyenoord 0:...

Feyenoord-Sparta Rotterdam 1-1 Sky Sport Si chiude l’Eredivisie: i verdetti del campionato olandese L’Eredivisie giunge al termine con il 34° turno: la classifica cambia di poco, confermando le sentenze che erano già arrivate nel turno infrasettimanale. L’Emmen non riesce nell’impresa di salvarsi ma ...

Ultima giornata campionato olandese 2020-21: a pari punti vale la differenza reti Non tutto è stato deciso prima venga disputata l’ultima giornata campionato olandese 2021-21, in programma domenica 16 maggio. Questo il calendario completo del trentaquattresimo turno, mentre qui pot ...

