Festa di matrimonio con oltre 60 invitati, chiuso ristorante (Di martedì 18 maggio 2021) Un ristorante è stato multato e chiuso - per violazione delle norme anti - Covid - a causa di un matrimonio con oltre 60 invitati. E' successo a Sala Baganza, nel Parmense dove i due sposi avevano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Unè stato multato e- per violazione delle norme anti - Covid - a causa di uncon60. E' successo a Sala Baganza, nel Parmense dove i due sposi avevano ...

FraMartino8 : @dottorpax @QuelloConLaCana Ma quello ci può stare, soprattutto se si convive già. Il matrimonio è una festa, riman… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Festa di matrimonio con oltre 60 invitati, chiuso ristorante Per 5 giorni nel Parmense. Multe a… - dottorpax : @QuelloConLaCana E quelli che rimandano il matrimonio solo perché non possono fare la festa? Non è proprio un buon… - guancianardii : RT @LuciiP_: Le fedi ? La mattina dopo la festa per la scarcerazione di Giacomo, Claudio aveva un impegno importante. Alice era indaffarat… - LuciiP_ : Le fedi ? La mattina dopo la festa per la scarcerazione di Giacomo, Claudio aveva un impegno importante. Alice era… -