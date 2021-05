Fedez | racconterò la mia versione dei fatti sul Concertone in Vigilanza Rai

(Di martedì 18 maggio 2021) Il cantante, Federico Lucia, ha chiesto di essere ascoltato in commissione disulla Rai , dopo l'audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare suldel primo maggio . E' quanto...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedez racconterò

ha scritto al presidente della Vigilanza Rai, Barachini per chiedere, essendo stato nominato, "costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare", di essere ...che le ferite vanno accarezzate, non dimenticate", ha promesso la Botteri, che a ... Davide Toffolo con Bianca luce nera Fasma con Parlami Francesca Michielin econ Chiamami per nome ...