Federalberghi: su turismo svincolare competenze da Regione (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “E’ necessario che Roma possa avere delle competenze svincolate dalla Regione, tra queste c’e’ sicuramente il turismo dove l’82% dei turisti in ambito regionale soggiorna a Roma. Roma ha un aeroporto che al momento rappresenta piu’ il 70% dei voli nazionali, numeri sufficienti per cui si possa arrivare a una autonomia. Quindi anche su questo tema spero che qualche risultato venga portato a casa”. Lo ha detto il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali della Camera sui Poteri speciali per Roma Capitale. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “E’ necessario che Roma possa avere dellesvincolate dalla, tra queste c’e’ sicuramente ildove l’82% dei turisti in ambito regionale soggiorna a Roma. Roma ha un aeroporto che al momento rappresenta piu’ il 70% dei voli nazionali, numeri sufficienti per cui si possa arrivare a una autonomia. Quindi anche su questo tema spero che qualche risultato venga portato a casa”. Lo ha detto il presidente diRoma, Giuseppe Roscioli nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali della Camera sui Poteri speciali per Roma Capitale.

Advertising

luca_ruaro : #coprifuoco Cari albergatori e ristoratori italiani, accetterete #zittiebuoni ??anche questo ennesimo sopruso del… - maidiremai1972 : RT @Lorenzo62752880: Politicanti potete continuare a raccontare che col Green Pass il turismo riparte... ma poi la verità viene presto a g… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Federalberghi, Meloni: Congratulazioni a Bernabò Bocca. FdI continuerà a chiedere al Governo attenzione per turismo htt… - FDI_Parlamento : Federalberghi, Meloni: Congratulazioni a Bernabò Bocca. FdI continuerà a chiedere al Governo attenzione per turismo - RiminiFuturo : Perchè il turismo, nonostante gli effetti del covid, non trova personale: 'Il personale qualificato cerca un'attivi… -