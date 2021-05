Faraoni | “Domenica col Napoli vogliamo chiudere bene la stagione Ci teniamo a finire nella top 10”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 maggio 2021) Davide, esterno dell’Hellas Verona in rete anche ieri sera, dopo due minuti nel 2-2 casalingo con il Bologna, ha parlato ai canali ufficiali della società. Il suo discorso si è concentrato molto sulla sfida di ieri ma anche sulla prossima e ultima gara di campionato, in casa del: “Sono contento del gioco espresso dalla squadra contro il Bologna – ha detto-, purtroppo dispiace non aver ottenuto la vittoria soprattutto dopo aver giocato ancora una volta con grande intensità, in un campionato nel quale abbiamo sempre detto la nostra anche contro le ‘big’. Abbiamo comunque fatto un grande campionato, ottenendo anche la salvezza in anticipo, ma ora citop 10“. Infine, l’esterno del Verona si è detto convinto di poter fare ancora meglio ...