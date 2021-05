Fabiani | «Normativa obsoleta | Lotito costretto a cedere dopo aver fatto tanto»

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) A dire la sua sull’attuale situazione societaria in casa Salernitana è intervenuto anche l’attuale direttore sportivo granata Angelo Mariano?(nella foto). Secondo l’operatore di mercato, intervenuto a Radio Kiss kiss Napoli, il regolamento che prevede la cessione del club da parte die Mezzaroma è superato: “La norma del cambio proprietà è-ha spiegato- ha già una squadra in A e per una questione d’immagine deve fare un passo indietroper la Salernitana”.ha poi parlato della promozione in A della squadra granata: “Prevedere la promozione ad inizio stagione non è facile, ma abbiamo avvertito subito che questi ragazzi erano tosti e tenaci e si giocano ...