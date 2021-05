Fabbri come in Napoli-Cagliari, leggero contatto tra Immobile e N’Koulou: rete annullata alla Lazio (Di martedì 18 maggio 2021) Polemiche all’Olimpico nel recupero tra Lazio e Torino, fondamentale per le sorti della zona retrocessione in Serie A. Nei minuti finali del primo tempo, infatti, è stato annullata una rete ai biancocelesti dall’arbitro Fabbri per un contatto tra Immobile e N’Koulou. Il contrasto è apparso particolarmente leggero, motivo per cui si sono scatenate le proteste della Lazio con Inzaghi e Luis Alberto inferociti all’intervallo, mentre Immobile è rimasto incredulo. Ricordiamo che l’arbitro Fabbri annullò due settimane fa una rete per un contatto tra Osimhen e Godin simile in Napoli-Cagliari, scatenando polemiche e proteste anche da ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Polemiche all’Olimpico nel recupero trae Torino, fondamentale per le sorti della zona retrocessione in Serie A. Nei minuti finali del primo tempo, infatti, è statounaai biancocelesti dall’arbitroper untra. Il contrasto è apparso particolarmente, motivo per cui si sono scatenate le proteste dellacon Inzaghi e Luis Alberto inferociti all’intervallo, mentreè rimasto incredulo. Ricordiamo che l’arbitroannullò due settimane fa unaper untra Osimhen e Godin simile in, scatenando polemiche e proteste anche da ...

