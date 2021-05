Eurovision Song Contest 2021 | dai brani in gara al regolamento anti Covid | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su trashblog

(Di martedì 18 maggio 2021) L’prenderà il via questa sera, martedì 18 maggio, con un grande show che durerà ben quattro giorni: si inizierà oggi con la prima delle due semifinali per poi proseguire fino a sabato 22 maggio. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia da-19 che ne aveva precluso l’edizione per la tristezza di moltissimi fan, l’torna in grande stile, nel tentativo di recuperare la stagione persa del 2020. La 65a edizione della più grande competizione canora a livello europeo si terrà all’Ahoy Rotterdam dell’omonima città e si prefiggerà l’obiettivo di essere il primo passo verso il tanto agognato ritorno alla vita e alla normalità, come dimostra il sottotitolo della manifestazione Open up again ...