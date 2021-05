Europei nuoto | Quadarella oro negli 800 sl donne

(Di martedì 18 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simonaha vinto la medaglia d'oro800 stile libero femminili aglidi Budapest, confermando il titolo continentale conquistato a Glasgow 2019. La nuotatrice romana, tesserata CC Aniene e allenata da Christian Minotti, ha dominato la prima gara della seconda giornata di finali in Ungheria, chiudendo con il crono di 8'20?23. Argento per la russa Anastasia Kirpichnikova (8'21?86), bronzo per l'altra russa Anna Egorova (8'26?56). L'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia) ha chiuso al quinto posto, con il crono di 8'29?81. “Il periodo non è dei migliori, 8'20” va benissimo come tempo anche se speravo di scendere sotto questo muro. Cercavo comunque degli stimoli e li ho trovati – ha dettodopo l'oro – Con la russa è ...

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da Ballo… - FicrLombardia : RT @CIPnotizie: L'Italia del nuoto paralimpico vola sull'acqua di Funchal. Gli azzurri della @FINPARALIMPICO Paralimpico guidano il medagl… -

Simona Quadarella si conferma campionessa europea degli 800 stile libero . Ai campionati di Budapest la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 8'20'23. Secondo posto per la russa Anastasia ...Cala il sipario anche sulla seconda giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsa a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena le emozioni non sono mancate e in casa Italia alterne fortune per i colori azz ...Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - La greca Anna Ntountounaki e la francese Marie Wattel vincono pari merito la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati europei di Budapest. Le due toccano in 57"37 ...