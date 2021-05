Europei nuoto 2021, Simona Quadarella vince gli 800: “Cercavo stimoli, li ho trovati. 8’20”? Speravo meno” (Di martedì 18 maggio 2021) Simona Quadarella si è confermata Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. La romana ha giganteggiato nella vasca di Budapest (Ungheria), imponendosi con disinvoltura e conquistando così il secondo titolo continentale su questa distanza dopo quello ottenuto a Glasgow nel 2018. Tre anni fa l’azzurra trionfò anche su 400 e 1500, impresa che cercherà di ripetere anche nella capitale magiara. La 22enne si è messa al collo la medaglia d’oro col crono di 8:20.23, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine senza particolari patemi d’animo e che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai lontane soltanto un paio di mesi. La nostra portacolori, al quarto trionfo europeo in carriera, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai, palesando una certa sicurezza: “Il periodo non è dei ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)si è confermata Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. La romana ha giganteggiato nella vasca di Budapest (Ungheria), imponendosi con disinvoltura e conquistando così il secondo titolo continentale su questa distanza dopo quello ottenuto a Glasgow nel 2018. Tre anni fa l’azzurra trionfò anche su 400 e 1500, impresa che cercherà di ripetere anche nella capitale magiara. La 22enne si è messa al collo la medaglia d’oro col crono di 8:20.23, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine senza particolari patemi d’animo e che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo, ormai lontane soltanto un paio di mesi. La nostra portacolori, al quarto trionfo europeo in carriera, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai, palesando una certa sicurezza: “Il periodo non è dei ...

