Europei | Francia; Benzema torna dopo quasi 6 anni

Karim Benzema torna a vestire la maglia della nazionale francese dopo quasi sei anni. L'attaccante del Real Madrid fa parte della lista dei 26 convocati dal ct Didier Deschamps per gli Europei.

