Europei 2020, i convocati della Francia: clamoroso ritorno di Benzema (Di martedì 18 maggio 2021) Adesso è ufficiale, Karim Benzema è tra i convocati della Francia per gli Europei 2020. Didier Deschamps ha deciso di chiamare l'attaccante del Real Madrid, che per questioni personali e disciplinari era fuori dal giro della Nazionale da sei anni. Di seguito i convocati: Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Olympique Marsiglia), Maignan (Lille). Difensori: Pavard (Bayern Monaco), Dubois (Lione), Varane (Real Madrid), Zouma (Chelsea), Kimpembe (PSG), Lenglet (Barcellona), L. Hernandez (Bayern Monaco), Digne (Everton), Koundé (Siviglia). Centrocampisti: Kanté (Chelsea), Pogba (Manchester United), Rabiot (Juventus), Tolisso (Bayern Monaco), Sissoko (Tottenham), Lemar (Atletico Madrid). Attaccanti: M. Thuram (Borussia 'Gladbach), Coman (Bayern Monaco), ...

