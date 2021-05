Erika e Martina: «Sulle nostre magliette le risposte agli insulti omofobi che riceviamo» (Di martedì 18 maggio 2021) Trasformare in augurio d’amore ogni insulto, per esorcizzarlo. Una coppia di fidanzate, Erika Mattina di Monza, 23 anni, e Martina Tammaro di Arona, 25, nell’agosto 2019 furono pesantemente insultate dopo avere pubblicato una foto in cui si baciavano. Allora fondarono una pagina Facebook, @leperledegliomofobi (oggi seguita da 35 mila persone) e una Instagram (122 mila follower) per segnalare e denunciare tutti i messaggi d’odio ricevuti, oltre che per aiutare e sensibilizzare più persone possibili. E, adesso, hanno messo a punto una collezione di abbigliamento, nata in risposta all’omofobia, alle accuse che hanno continuato a ricevere. Qualcuno ha scritto loro: «Brucia». Ebbene, sulla loro t-shirt hanno scritto: «Sì, ma di passione». All’insulto «errore della natura», Erika e Martina rispondono: «404 not found». Leggi su vanityfair (Di martedì 18 maggio 2021) Trasformare in augurio d’amore ogni insulto, per esorcizzarlo. Una coppia di fidanzate, Erika Mattina di Monza, 23 anni, e Martina Tammaro di Arona, 25, nell’agosto 2019 furono pesantemente insultate dopo avere pubblicato una foto in cui si baciavano. Allora fondarono una pagina Facebook, @leperledegliomofobi (oggi seguita da 35 mila persone) e una Instagram (122 mila follower) per segnalare e denunciare tutti i messaggi d’odio ricevuti, oltre che per aiutare e sensibilizzare più persone possibili. E, adesso, hanno messo a punto una collezione di abbigliamento, nata in risposta all’omofobia, alle accuse che hanno continuato a ricevere. Qualcuno ha scritto loro: «Brucia». Ebbene, sulla loro t-shirt hanno scritto: «Sì, ma di passione». All’insulto «errore della natura», Erika e Martina rispondono: «404 not found».

Gpzap2 : Le Perle degli omofobi: non serve appartenere alla comunità LGBTQ per lottare contro l’omofobia - antoniozanglaa : RT @gayit: Le Perle degli omofobi: non serve appartenere alla comunità LGBTQ+ per lottare contro l'omofobia - gayit : Le Perle degli omofobi: non serve appartenere alla comunità LGBTQ+ per lottare contro l'omofobia… - Lotus3Patrizia3 : RT @PrinceDavid_BEL: Daje ragazze!! #erika #martina IG account: #LePerleDegliOmofobi - rudi_de_fanti : RT @alinomilan: Alle 18 a ‘Effetto F’, Live nello Spazio del direttore di ‘F’ @sonolucadini, parlerò di maternità, paternità e diritti con… -