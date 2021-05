Ergastolo ostativo, dopo la sentenza della Consulta il M5s presenta proposta di legge: “Necessario intervenire in modo celere” (Di martedì 18 maggio 2021) “La sentenza della Corte Costituzionale ha dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire sull’Ergastolo ostativo. Ora ci aspettiamo che le forze politiche siano unite: per noi è un tema prioritario“. A rivendicarlo Vittorio Ferraresi, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato M5s, intervenuto assieme a Eugenio Saitta, capogruppo M5s in commissione Giustizia alla Camera e al senatore Marco Pellegrini (commissione Antimafia), nel corso di una conferenza stampa in cui è stata presentata la proposta di legge del Movimento, dopo la sentenza della Consulta che ha ritenuto incostituzionale escludere dai benefici penitenziari i condannati all’Ergastolo per reati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “LaCorte Costituzionale ha dato un anno di tempo al Parlamento persull’. Ora ci aspettiamo che le forze politiche siano unite: per noi è un tema prioritario“. A rivendicarlo Vittorio Ferraresi, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato M5s, intervenuto assieme a Eugenio Saitta, capogruppo M5s in commissione Giustizia alla Camera e al senatore Marco Pellegrini (commissione Antimafia), nel corso di una conferenza stampa in cui è statata ladidel Movimento,lache ha ritenuto incostituzionale escludere dai benefici penitenziari i condannati all’per reati di ...

Advertising

fattoquotidiano : STRASBURGO NON CAPISCE BERLUSCONI | Grazie! Grazie signori giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo! Sono… - Alba53056840 : RT @vitalbaa: La notizia - come ha rilevato @gloquenzi - è che nell'ambito del referendum sulla giustizia, proposto dal partito Radicale tr… - LaNotifica : Mafia, Ferraresi: “Sull’ergastolo ostativo nessun passo indietro” - theoretro : Finalmente basta ergastolo ostativo per le belve irriducibili - defra_andrea : RT @vitalbaa: La notizia - come ha rilevato @gloquenzi - è che nell'ambito del referendum sulla giustizia, proposto dal partito Radicale tr… -