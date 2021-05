Equo accesso ai vaccini, il grande assente al summit sulla Salute (Di martedì 18 maggio 2021) Quando un anno fa si decise che il summit Globale della Salute del G20 si sarebbe tenuto in Italia, in molti fecero a gara per ospitarlo. La Lombardia ancora convalescente dal coronavirus tentò persino di soffiare a Roma quella che sembrava una vetrina internazionale capace di attirare a sé gli occhi del mondo. Ora che ci siamo, la portata e le ambizioni del summit appaiono parecchio ridimensionate. I grandi della Terra, complici le norme anti-Covid, ci saranno solo in video-conferenza. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 maggio 2021) Quando un anno fa si decise che ilGlobale delladel G20 si sarebbe tenuto in Italia, in molti fecero a gara per ospitarlo. La Lombardia ancora convalescente dal coronavirus tentò persino di soffiare a Roma quella che sembrava una vetrina internazionale capace di attirare a sé gli occhi del mondo. Ora che ci siamo, la portata e le ambizioni delappaiono parecchio ridimensionate. I grandi della Terra, complici le norme anti-Covid, ci saranno solo in video-conferenza. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Equo accesso Il Consiglio regionale restituisce l'onore ai fucilati di Cercivento ... ancora detenuto in carcere al Cairo, e la discussione sulla istituzione di una commissione speciale dedicata alla situazione del Covid in regione e per un accesso equo e solidale ai vaccini. Nel ...

Provincia dell'Aquila, continua il crollo demografico: la nota di CGIL ... la continua restrizione dei servizi sanitari, la difficoltà per l'accesso alla scuola, i continui ... La dignità del lavoro e della vita delle persone deriva da un salario equo, altrimenti il lavoro ...

Equo accesso ai vaccini, il grande assente al summit sulla Salute | il manifesto Il Manifesto Croce Rossa:aumentare accesso a vaccini "Trovare modi per aumentare produzione e distribuzione del vaccino Covid-19". E' l'appello della Croce Rossa Italiana che "incoraggia gli Stati ad accelerare per un accesso equo ai vaccini e non lasci ...

Vaccini covid-19, l'appello della Croce Rossa Rocca (Croce Rossa) : “Abbiamo bisogno di decisioni straordinarie per aumentare l'accesso ai vaccini, milioni di vite dipendono da questo” ...

