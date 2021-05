Emma Stone e l' Oscar consegnatole da Leonardo DiCaprio | Surreale ma bello

(Di martedì 18 maggio 2021)ha commentato il momento in cui, la sua crush adolescenziale, le ha consegnato il Premioe ha definito quegli attimi decisamente surreali Esiste gioia più grande dal vedersi consegnare un Premiodalla propria crush adolescenziale? Il sogno si è trasformato in realtà perche, nel 2017, è stata premiata nientepopodimeno che da quelche tanto amava durante la sua adolescenza. In occasione della sua partecipazione virtuale a The Jess Cagle Show,ha definito la sua premiazione da parte dicome un vero e proprio sogno a occhi aperti. La protagonista di La La ...

Esiste gioia più grande dal vedersi consegnare un Premio Oscar dalla propria crush adolescenziale? Il sogno si è trasformato in realtà per Emma Stone che, nel 2017, è stata premiata nientepopodimeno che da quel Leonardo DiCaprio che tanto amava durante la sua adolescenza. In occasione della sua partecipazione virtuale a The Jess Cagle Show, Emma Stone ha commentato il momento in cui Leonardo DiCaprio, la sua crush adolescenziale, le ha consegnato il Premio Oscar e ha definito quegli attimi decisamente surreali.