Elisabetta Gregoraci reagisce alle parole di Stefano Coletti | “L’amore è qualcosa di grande”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 maggio 2021) Anche questa voltarompe il silenzio e interviene sul gossip che la vorrebbe fidanzata con. Questa volta però non sono stati i paparazzi a beccarla ma è statoa diffondere notizie che lei dichiara di avere subito, esattamente come tutti gli altri.sembra si sia trovata da lettrice a protagonista e dopo giorni di silenzio ha deciso di chiarire tutto. Ai suoi follower ha spiegato che ha avuto bisogno di un po’ di tempo per poi comunicare la sua verità. Per l’ennesima volta ha ribadito che se è vero che è un personaggio pubblico prima di tutto è una mamma e una donna. Laaggiunge anche l’età, insomma c’è tutto per essere saggia e per continuare a difendere, giustamente, la sua ...