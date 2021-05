Elisabetta Gregoraci, le foto con Stefano Coletti poi la retromarcia: ora il pilota rompe il silenzio (Di martedì 18 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci, le foto con Stefano Coletti hanno letteralmente infiammato il gossip e anche i fan. Nella Casa del GF Vip si era parlato spesso di un possibile flirt fra la conduttrice calabrese e l’imprenditore e pilota che vive a Montecarlo. Soprattutto dopo che un aereo aveva inviato diversi messaggi diretti alla Gregoraci facendo volare un aereo sopra il bunker di Cinecittà. Ma Elisabetta aveva subito smentito la love story, mentre Stefano Coletti si era chiuso nel silenzio. Ora, a mesi di distanza da quell’episodio, sono spuntate le prime foto; lui ha infatti pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con la Gregoraci. Insieme, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021), leconhanno letteralmente infiammato il gossip e anche i fan. Nella Casa del GF Vip si era parlato spesso di un possibile flirt fra la conduttrice calabrese e l’imprenditore eche vive a Montecarlo. Soprattutto dopo che un aereo aveva inviato diversi messaggi diretti allafacendo volare un aereo sopra il bunker di Cinecittà. Maaveva subito smentito la love story, mentresi era chiuso nel. Ora, a mesi di distanza da quell’episodio, sono spuntate le prime; lui ha infatti pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con la. Insieme, ...

