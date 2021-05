Elisabetta Gregoraci | il duro sfogo sui social non convince | “Lo sto cercando”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Vanity Fair Italia

In seguto al clamore mediatico delle recenti dichiarazioni di Stefano Coletti ,ha deciso di rompere il silenzio. Il pilota bergamasco aveva condiviso alcuni scatti con la showgirl calabrese che hanno acceso il gossip ma anche le polemiche. Gf Vip,...e Stefano Coletti. Ora è lei a 'cantare'. Non ci sono più dubbi Pubblicato il 18 - 05 - 2021 alle ore 17:00. Ultima modifica il 18 - 05 - 2021 alle ore 17:00 /Elisabetta Gregoraci fidanzato. La showgirl calabrese pubblica un post su Instagram in cui chiarisce la sua posizione ai suoi follower.Elisabetta Gregoraci finalmente rompe il silenzio. Dopo la pubblicazione delle foto con Stefano Coletti e i post del pilota automobilistico 32enne, la showgirl 41enne dice la sua. “L’amore lo sto anco ...