Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, la verità della showgirl (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo giorni di polemiche, Elisabetta Gregoraci interviene per dire la sua e chiarire la posizione della presunta relazione con Stefano Coletti. Nelle ore scorse, a parlare era stato il pilota di Montecarlo, che aveva specificato di non essere il fidanzato della bella showgirl calabrese. Poche foto, un post cancellato in tutta fretta e una serie di indiscrezioni sembravano aver fatto una prova. Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci sono fidanzati. Gli rumors sulla loro unione si erano già rincorsi durante la sua permanenza nella casa del GFVip, senza che fossero mai stati confermati da nessuna delle parti. Come precisato dalla diretta interessata in una delle ultime storie su Instagram, prima di ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo giorni di polemiche,interviene per dire la sua e chiarire la posizionepresunta relazione con. Nelle ore scorse, a parlare era stato il pilota di Montecarlo, che aveva specificato di non essere il fidanzatobellacalabrese. Poche foto, un post cancellato in tutta fretta e una serie di indiscrezioni sembravano aver fatto una prova.edsono fidanzati. Gli rumors sulla loro unione si erano già rincorsi durante la sua permanenza nella casa del GFVip, senza che fossero mai stati confermati da nessuna delle parti. Come precisato dalla diretta interessata in una delle ultime storie su Instagram, prima di ...

