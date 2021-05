Elisabetta Canalis all’attacco del politicamente corretto con gli applausi di Pillon

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Ci mancava giusto. La showgirl entra a gamba tesa nel dibattito sulla cancel culture. Lo fa attraverso una serie di stories su Instagram nelle quali attacca duramente quella che considera una pericolosa deriva liberticida che ci vorrebbe impedire di fare battute ed esprimere liberamente il nostro pensiero senza incappare nella censura del, che vive da tempo negli Stati Uniti, parte proprio da quello che avviene oltreoceano, esibendolo come caso estremo di quella che definisce “una follia collettiva e un bagaglio inaccettabile” che rischia di contagiare anche la “vecchia Europa”. “Vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo, tutto in nome ...