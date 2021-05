Elezioni Milano | Sala | “M5s? Al voto separati | arriverà una decisione condivisa” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

"Con i 5 stelle abbiamo sempre dialogato. Non c'è stato un 'io ti voglio' e 'tu mi vuoi' o il contrario. In questo momento la valutazione che facciamo è 'dopo 5 anni di visioni molto diverse' l'avvicinamento deve essere progressivo e non un 'vado a caccia di voti'". Così il sindaco di, Giuseppea margine della presentazione della lista civica 'in salute' a suo supporto per le prossime amministrative. "Questo lo dico non perché sono in campagna elettorale. Sono stato tra i primi in Italia a dire 'guardiamo ai 5 stelle'".