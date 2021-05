Elezioni amministrative | Milano | un pugliese si candida con Sala Francesco Renato Caroli | originario di Martina Franca

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Allecomunali di, il prossimo ottobre, il sindaco Beppesi candiderà per vedersi confermato primo cittadino. Già al lavoro partiti e movimenti per consolidare una coalizione a sostegno di. Delle scorse ore è la presentazione di “in salute”, fra le altre. Annuncia la suatura al consiglio comunale milanese, nella lista “in salute”, il, professionista impegnato aeddi. In un messaggio nel social networkha usato parole di chiaro apprezzamento per Bepperitenuto propulsore ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Amministrative prima occasione di collaborazione tra M5s, Pd e Leu. Poi avanti col dialogo per le elezioni… - PivaEdoardo : RT @Marco_dreams: @PiramideRossa E nemmeno parlano del Sindaco di Budapest, che ha già battuto Orban nelle elezioni amministrative e adesso… - MgraziaT : RT @Marco_dreams: @PiramideRossa E nemmeno parlano del Sindaco di Budapest, che ha già battuto Orban nelle elezioni amministrative e adesso… - VivianaValastro : RT @DD_Forum: @fabriziobarca 'I partiti faticano a dare spazio a figure fuori dai loro schemi: per questo abbiamo deciso di impegnarci affi… - 25071956 : RT @Marco_dreams: @PiramideRossa E nemmeno parlano del Sindaco di Budapest, che ha già battuto Orban nelle elezioni amministrative e adesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative

... entro il 15 luglio, individuano come seggi dellesedi alternative alle scuole. Quest'ultimo, per ridurre i disagi alla didattica in vista della tornata elettorale fissata in ...... consigliere di Lombardi civici europeisti in Regione Lombardia, commenta la nuova lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Milano di Beppe Sala alle prossimeIl Movimento 24 agosto lancia il proprio candidato per le elezioni amministrative: sarà Luca Labanti, avvocato che attraverso una diretta su Facebook ha tenuto ieri pomeriggio un primo discorso alla c ...Alle elezioni comunali di Milano, il prossimo ottobre, il sindaco Beppe Sala si candiderà per vedersi confermato primo cittadino. Già al lavoro partiti e movimenti per consolidare una coalizione a sos ...