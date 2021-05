El Pais | il Barcellona è diventato un club perdente | ormai è un problema di psicologia collettiva

(Di martedì 18 maggio 2021) Le stagioni delsi chiudonosempre alla stessa maniera, ben descritta da Santiago Segurola su El: “Messi assorto, con lo sguardo assente, scioccato, incredulo per l’entità dei disastri del Barça. Uno stupore grafico e così profondo che ha immediatamente identificato la dimensione della sua frustrazione, la difficoltà nel trovare le ragioni del fallimento e la paura del futuro. Nel suo caso è angoscia esistenziale. Ogni anno rimuove una foglia sulla sua strada, e questa difficilmente differisce dalle precedenti. Il Barça è tornato al passato devastante di Roma, Liverpool e Lisbona. Non si è schiantato con così tanto rumore, ma la faccia sbalordita di Messi è la stessa”. Ilci aveva quasi creduto, al titolo. Poi è arrivato il Granada. Ed è tutto finito. Ancora una volta. Segurola scrive ...

napolista : 'Basta guardare Messi e la sua angoscia esistenziale. I tifosi ormai maledicono i finali di stagione, sempre uguali…

