Effetto VR: il primo cinema italiano in virtual reality (Di martedì 18 maggio 2021) La realtà virtuale sbarca al Museo Nazionale del cinema di Torino con una sala dedicata e una programmazione di contenuti cinematografici VR in collaborazione con Rai cinema. Il Museo Nazionale del cinema riapre al pubblico dal 19 maggio 2021 e rinnova nel suo allestimento, presentando CineVR, la nuova area dedicata alla realtà virtuale. Realizzata in collaborazione con Rai cinema, sostituisce le aree dedicate al 3D e ad Amore&Morte, due delle tredici chapelle che circondavano l'Aula del Tempio, cuore del museo e della Mole Antonelliana, simbolo di Torino. La scelta di aprire le porte del museo alla VR nasce dalla sinergia con Rai cinema con l'obiettivo di rafforzare la divulgazione della cultura digitale, dell'innovazione e delle nuove tecnologie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) La realtàe sbarca al Museo Nazionale deldi Torino con una sala dedicata e una programmazione di contenutitografici VR in collaborazione con Rai. Il Museo Nazionale delriapre al pubblico dal 19 maggio 2021 e rinnova nel suo allestimento, presentando CineVR, la nuova area dedicata alla realtàe. Realizzata in collaborazione con Rai, sostituisce le aree dedicate al 3D e ad Amore&Morte, due delle tredici chapelle che circondavano l'Aula del Tempio, cuore del museo e della Mole Antonelliana, simbolo di Torino. La scelta di aprire le porte del museo alla VR nasce dalla sinergia con Raicon l'obiettivo di rafforzare la divulgazione della cultura digitale, dell'innovazione e delle nuove tecnologie ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Effetto VR: il primo cinema italiano in virtual reality - lucreziarusso_ : RT @leonzani: il primo leopardo va leggermente in ritardo, ma so che l'effetto eco piace?? - ria_lera : RT @leonzani: il primo leopardo va leggermente in ritardo, ma so che l'effetto eco piace?? - sboccoo : RT @leonzani: il primo leopardo va leggermente in ritardo, ma so che l'effetto eco piace?? - Iris68932721 : RT @leonzani: il primo leopardo va leggermente in ritardo, ma so che l'effetto eco piace?? -