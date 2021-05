Ecco il drone che scova i tesori sommersi. Seconda tappa del roadshow sul Parco Archeologico Urbano di Napoli (Di martedì 18 maggio 2021) “Grazie a un prototipo innovativo di drone riprogettato, reingegnerizzato e dotato di scafo a partire da un modello esistente, in grado di analizzare il fondo del mare con un ecoscandaglio e ricostruire immagini tridimensionali georeferenziate mediante tre telecamere, si mettono in risalto reperti sommersi e vestigia di antiche ville romane del I e II secolo a.C. Attraverso colaborazioni con altre università e società private abbiamo raccolto tutti i dati rilevati attraverso diverse competenze e metodologie di analisi, per costruire una cartografia aggiornata del patrimonio Archeologico dell’area Piazza Municipio, fronte Golfo Napoli”. Ad affermarlo è Gerardo Pappone, docente di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica all’Università Parthenope, nel corso della Seconda tappa del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) “Grazie a un prototipo innovativo diriprogettato, reingegnerizzato e dotato di scafo a partire da un modello esistente, in grado di analizzare il fondo del mare con un ecoscandaglio e ricostruire immagini tridimensionali georeferenziate mediante tre telecamere, si mettono in risalto repertie vestigia di antiche ville romane del I e II secolo a.C. Attraverso colaborazioni con altre università e società private abbiamo raccolto tutti i dati rilevati attraverso diverse competenze e metodologie di analisi, per costruire una cartografia aggiornata del patrimoniodell’area Piazza Municipio, fronte Golfo”. Ad affermarlo è Gerardo Pappone, docente di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica all’Università Parthenope, nel corso delladel ...

