E se le donne diventassero il peggior incubo degli uomini?

(Di martedì 18 maggio 2021) Una pellicola in uscita, una polemica e un vero e proprio caso che ha spaccato i generi, ruotano attorno a Una donna promettente, il primo film che vede alla regia Emerald Fennell e che racconta una storia fatta di vendetta, sessismo e violenze che non ci lascia indifferenti. C’è una ragazza, la protagonista di questa storia, sdraiata sulla sedia. Ha il trucco sbavato e i cappelli in disordine, sembra faccia fatica a tenere gli occhi aperti. Dall’altra parte un gruppo di ragazzi la scruta da lontano. Avrà bevuto troppo -pensano – perché non approfittarne? E lo fanno. Perché così fanno tutti, dice il film, che afferma neanche troppo velatamente che in ogni uomo si nasconde un violentatore. Ma non sanno che quella fanciulla apparentemente intorpidita dall’alcol è in realtà più lucida che mai e aspetta soltanto vendetta. Una donna promettente è il primo film che vede alla regia Emerald ...