È morto franco battiato La musica e il mondo sono nel lutto Ecco cosa sappiamo

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 18 maggio 2021)è stato uno dei più importanti cantautori italiani amato dal pubblico e dalla critica. Era nato a Jonia il 23 marzo del 1945, aveva 76 anni. Un genio nostrano, allontanatosi, purtroppo, dallaa seguito di una malattia. Oggi noi tutti perdiamo qualsi spegne all’età di 76 anni. Purtroppo la vicenda su come sia andata non è chiara. Erano anni che c’era un certo riserbo sulle sue condizioni di salute cagionevoli. L’annuncio della sua morte è arrivato dalla famiglia poco fa, e con esso anche la comunicazione che i funerali si terranno in forma privata. Ma chi era? Uno tra i più originali e innovativi artisti Italiani della seconda metà del Novecento. Esplose con fragore in un successo meritatissimo con La ...