È morto Franco Battiato | il filosofo del pop italiano aveva 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) E’. Il musicista, regista e pittore siciliano soffriva da tempo di una malattia che locostretto a ritirarsi dalla scena pubblica e a interrompere le uscite pubbliche e discografiche. L’artista era nato il 23 marzo del 1945 a Jonia (oggi Riposto, in provincia di Catania).76. Di recente erano stati celebrati i 40del suo album capolavoro “La Voce del Padrone”, il primo disco della storia della musica italiana a superare il milione di copie vendute, grazie a hit come “Centro di gravità”, “Bandiera bianca” e “Summer On A Solitary Beach”. Alla vigilia dei suoi 70registrò una brutta caduta sul palco del teatro Petruzzelli di Bari: il risultato fu un femore rotto, tre viti nell’osso. Da quel momento sono ...