E’ morto Franco Battiato | il “centro di gravità” della musica italiana

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 maggio 2021) Èall'alba di oggi nella sua casa di Milo in provincia di Catania. Il cantautore catanese aveva 76 anni compiuti lo scorso 23 marzo, ed era malato e da tempo. Il primo a dare la notizia è stato con un tweet il direttore di "Civiltà Cattolica", Antonio Spadaro. La conferma è arrivata successivamente dal sindaco di Milo, Alfio Cosentino. Francesco (per non confondersi con Guccini)resterà per molti un "dipermanente", come recita uno dei suoi brani più famosi. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nellaa cui ha regalato brani indimenticabili come "La cura", "Voglio vederti danzare" o "Bandiera Bianca". Aveva 76 anni il poeta e cantautore siciliano, unico cantante ...