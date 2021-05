È morto Franco Battiato | addio al maestro della musica italiana | aveva 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Èa 76. Malato da tempo, l’artista è scomparso nella sua casa di Milo, dove viveva ormai lontano dalle scene dal 2019. Tra i primi a esprimere cordoglio per la perdita delcatanese è stato il direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro. May 18, 2021 Leggi anche: L’esordio con Zoro, il successo con Skam, l’approdo a X Factor: chi è Ludovico Tersigni, l’attore che dovrà farci dimenticare Cattelan X-Factor, sarà Ludovico Tersigni il nuovo conduttore del talent show dopo l’di Cattelan Un anno senza Ezio Bosso, ilche ha emozionato l’Italia con la sua– Il video Checco Zalone batte Laura Pausini, la sua “Immigrato” miglior brano ai David: «Se lo sapevo venivo!» – Il video Non solo ...

rockolpoprock : Addio a Franco Battiato - rtl1025 : ?? È morto Franco Battiato. Lo scrive il sito Dagospia. - Muu_kui : RT @mattinodinapoli: Morto Franco Battiato, la musica italiana piange il Maestro di Catania - LeViteParallele : #18Maggio #Battiato La tua voce Come il coro delle sirene di Ulisse Mi cattura ?? - italianbabcia : Raga ma in che senso è morto Franco Battiato -

ilmattino.it

Nell'aprile 2004 Battiato vince, con il suo PERDUTO AMOR, il Nastro d'Argento come miglior regista italiano esordiente. A luglio prende il via il nuovo tour estivo, Live in, che tocca alcune ... «Seduto sotto un albero a meditare/ mi vedevo immobile danzare con il tempo/ come un filo d'erba/ che si inchina alla brezza di maggio/ o alle sue intemperie». CATANIA - E' morto nella notte Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato: cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Nato il 23 marzo 1945 a Riposto, allora Ionia, in provi ...