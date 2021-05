E’ arrivata a Roma la cannabis di cittadinanza: marijuana light gratis per chi ha l’Isee sotto i 40 mila euro (Di martedì 18 maggio 2021) Grande successo per l’iniziativa di Justmary; la soddisfazione dell’azienda (e dei Romani) con la promessa che tutti avranno la propria bustina gratis Arriverà a tutti i Romani che ne faranno richiesta; la promessa, mantenuta, è quella di Matteo Moretti CEO di Justmary, società italiana leader nella consegna a domicilio di cannabis legale. Un grammo ogni mese, per ogni nucleo famigliare, completamente gratis, fino ad esaurimento scorte. Basta richiederla attraverso il sito Justmary.fun; due passaggi e la consegna è rapida, gratuita e anonima. ”La nostra maggior soddisfazione – ci dice Matteo Moretti – è regalare oppure aver già regalato una serata di tranquillità a chi vive un momento di difficoltà economica o psicologica; Justmary nell’ultimo anno è cresciuta moltissimo, ha creato nuovi posti di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Grande successo per l’iniziativa di Justmary; la soddisfazione dell’azienda (e deini) con la promessa che tutti avranno la propria bustinaArriverà a tutti ini che ne faranno richiesta; la promessa, mantenuta, è quella di Matteo Moretti CEO di Justmary, società italiana leader nella consegna a domicilio dilegale. Un grammo ogni mese, per ogni nucleo famigliare, completamente, fino ad esaurimento scorte. Basta richiederla attraverso il sito Justmary.fun; due passaggi e la consegna è rapida, gratuita e anonima. ”La nostra maggior soddisfazione – ci dice Matteo Moretti – è regalare oppure aver già regalato una serata di tranquillità a chi vive un momento di difficoltà economica o psicologica; Justmary nell’ultimo anno è cresciuta moltissimo, ha creato nuovi posti di ...

