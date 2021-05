DualSense di PS5 affascina anche gli sviluppatori di Days Gone: è la miglior feature della nuova console di Sony (Di martedì 18 maggio 2021) In un'intervista di Wccftech con Bend Studio per il lancio di Days Gone su PC, è stato chiesto al lead gameplay designer Ron Allen e al senior UI programmer Zachary Lewis la loro feature preferita per PlayStation 5 ed entrambi hanno accennato con entusiasmo al controller DualSense. Zachary Lewis: "Beh, come UI programmer, la sensazione tattile del controller DualSense è qualcosa con cui sono davvero entusiasta di giocare. Abbiamo visto alcuni giochi su PlayStation 5 iniziare a esplorarla. Ma, sai, penso che si possa fare molto di più, anche se ci vorrà del tempo per vedere come possiamo integrare la feature per rendere il gioco più reale nelle mani del giocatore. Ed è qualcosa di cui sono davvero entusiasta su PS5". Ron Allen: "sono d'accordo con Zach al 100%. Prendo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) In un'intervista di Wccftech con Bend Studio per il lancio disu PC, è stato chiesto al lead gameplay designer Ron Allen e al senior UI programmer Zachary Lewis la loropreferita per PlayStation 5 ed entrambi hanno accennato con entusiasmo al controller. Zachary Lewis: "Beh, come UI programmer, la sensazione tattile del controllerè qualcosa con cui sono davvero entusiasta di giocare. Abbiamo visto alcuni giochi su PlayStation 5 iniziare a esplorarla. Ma, sai, penso che si possa fare molto di più,se ci vorrà del tempo per vedere come possiamo integrare laper rendere il gioco più reale nelle mani del giocatore. Ed è qualcosa di cui sono davvero entusiasta su PS5". Ron Allen: "sono d'accordo con Zach al 100%. Prendo ...

