Dramma a Pescara | bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa Indagati i genitori

Advertising

infoitinterno : Dramma a Pescara, bimbo di 2 anni cade in piscina e muore annegato -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Pescara

Sono stati indagati, come atto dovuto, i genitori del bambino di due anni morto a Città Sant'Angelo dopo essere annegato nella piscina di casa. La Procura diha aperto un fascicolo sulla vicenda . L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Titolare del fascicolo è la pm Rosangela Di Stefano. Disposta l'autopsia, che sarà eseguita domani dal medico ...in una villa della provincia di, a Città Sant'Angelo, dove un bimbo è morto annegato nella piscina dell'abitazione di famiglia. Il decesso del piccolo, 2 anni, sarebbe avvenuto nella ...Il dramma si è verificato nella serata di ieri a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Il bimbo si trovava in casa sua con i genitori, quando all'improvviso sarebbe uscito dall'abitazione. I soc ...Dramma in una villa della provincia di Pescara, a Città Sant'Angelo, dove un bimbo è morto annegato nella piscina dell'abitazione di famiglia. Il decesso del piccolo, 2 anni, sarebbe avvenuto nella se ...