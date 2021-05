Draghi salutista e amante dello sport | parla il barista | «Ecco cosa prende ogni mattina»

(Di martedì 18 maggio 2021) Mariofa colazione con? “Mens sana in corpore sano”, così dicevano i Latini. Un capoverso delle «Satire» di Giovenale che il premier ha fatto suo negli anni.. In questa maniera si potrebbe definire il presidente del Consiglio. Una persona attenta al benessere fisico, che ha una cura scrupolosa del proprio corpo. Il neo premier, secondo i bene informati segue una dieta alimentare equilibrata (non rinuncia mai alla colazione) e ha sempre praticato attività outdoor sia in Umbria, nel buen retiro di Città della Pieve, che nella Capitale. Alla sua passione per il running “Repubblica”, lo scorso febbraio, ha dedicato addirittura un articolo, facendo menzione delle 4 mezze maratone a cui l’ex numero uno della Bce ha preso parte. leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi salutista

Corriere della Sera

