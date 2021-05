Advertising

EryCorona90 : @Mark_Best10 Un tiro e basta ma ordinaria amministrazione. Donnarumma ha fatto i miracoli. E comunque inutile legge… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #AtalantaMilan per #Donnarumma è la partita della verità - sportli26181512 : Donnarumma, la partita della verità: resterebbe anche senza Champions?: Donnarumma, la partita della verità: rester… - Gazzetta_it : #AtalantaMilan per #Donnarumma è la partita della verità - xManuelVanacore : @Zorochan_1 @_schiaffino__ @Dissing981 Magari in contropiede perdevi la partita ma amen, la situazione era disperat… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma partita

Sembrava tutto pronto per il lieto fine. La vittoria sul Cagliari, la qualificazione Champions ottenuta con una giornata d'anticipo, a coronamento di un grande campionato. Gigioche sorride nella foto di rito con Maldini, Massara e Gazidis, tenendo in mano la biro con cui ha appena firmato il rinnovo del contratto col Milan. E poi via, passerella a Bergamo e mente ......che vedrà a disposizione di Mancini già i 26 che prenderanno parte alla spedizione europea. L'ELENCO COMPLETO DEI PRE - CONVOCATI - Portieri : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi(...Dai rinnovi di contratto di Donnarumma e Calhanoglu ai riscatti di Tomori e Brahim Diaz fino al possibile acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, in caso di qualificazione in Champions League i rossone ...Sono ore di riflessione in casa del Brescia che è chiamato a programmare una nuova stagione e, come sempre accade in questi frangenti, un’attenzione del tutto particolare è rivolta al presidente Massi ...