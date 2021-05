Donadoni | “Atalanta-Milan? Partita aperta a tutti gli scenari | ma…” – ESCLUSIVA

Advertising

MCalcioNews : Donadoni: 'Atalanta-Milan è aperta a tutti gli scenari. Su Donnarumma e Chalanoglu...' -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni Atalanta

Pianeta Milan

Commenta per primo Roberto, ex giocatore del Milan , parla a PianetaMilan.it in vista della sfida dei rossoneri contro l', programma domenica sera: 'Una partita un po' aperta a tutti gli scenari. E' chiaro ...... battendo i rossoblu del grande exper 4 - 1 (con doppietta di Robinho, gol di Gattuso e ... a meno che la Juventus non abbia battuto l'Inter, l'abbia perso al Marassi contro il Genoa ...La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva il tecnico Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan. Ecco cosa ci ha detto ...La stagione del Bologna è come se fosse finita dopo la vittoria per 4-1 sullo Spezia. Quei tre punti hanno significato salvezza e da lì in avanti si è cominciato a sentire odore di primavera. Raggiunt ...