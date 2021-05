Domenica Live ridimensionata | Barbara D’Urso dovrà fare spazio ad Adriana Volpe?

Advertising

carmelitadurso : Buongiorno!! E anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live con picchi superiori al 16% di share e di olt… - comunevenezia : ??#FestaSensa2021 ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Domenica 16 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare' ? A… - VelvetMagIta : Adriana Volpe in arrivo a #Mediaset? Barbara d’Urso ridimensionata: Domenica Live torna alla versione breve?… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Sicurezza ?? ? Il report della Polizia locale sugli incidenti stradali occorsi tra sabato e domenica a #Mestre I detta… - comunevenezia : #Sicurezza ?? ? Il report della Polizia locale sugli incidenti stradali occorsi tra sabato e domenica a #Mestre I… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live

Squilli di musica per le piazze di dodici comuni valdostani20 giugno. L'iniziativa, organizzata dall'Assessorato regionale alla Cultura, in accordo ... o ancora Mamima Swan 2.0feat GP ...A cominciare dal numero di invitati: per le loro nozze 'segrete', avvenute16 maggio, ... Pete Davidson , attore e comico del Saturday Night. Pochi mesi dopo, però, i due si sono ...Il presidente della commissione antimafia dell’ars ieri pomeriggio ha svolto una visita istituzionale nella sede dell’associazione per esprimere concretamente vicinanza e solidarietà.La domenica di Canale 5 si rivoluziona? Il contenitore di Carmelita dovrebbe essere accorciato e anticipato da un nuovo programma ...