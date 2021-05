Dietrofront di Gattuso per la Fiorentina | il motivo Adesso la Viola si guarda di nuovo intorno

(Di martedì 18 maggio 2021)sembra davvero pronto a diventare ilallenatore della, ma qualcosa sembra essere andato storto: a riferirlo sono i colleghi toscani di Firenze. Qualcosa non sarebbe andata giù a Ringhio nel post-gara di-Napoli. Ecco quanto da segnalare sulla situazione: “Le ultime raccontano di un frescoregistrato sul fronte Rino, che avrebbe le sue radici nell’immediato post gara di-Napoli, domenica al Franchi. Al tecnico calabrese non sarebbe infatti piaciuto l’atteggiamento deie ciò avrebbe portato a un netto raffreddamento dei rapporti col club di viale Fanti. Una novità non da poco, visto che i recenti rumors davano proprio l’attuale allenatore partenopeo quale ...

L'accordo era pronto: contratto di due anni ma nelle ultime ore c'è stato l'improvvisodi. Lo rivela Enzo Bucchioni .L'accordo era fatto:aveva dato un ok di massima alla Fiorentina per un contratto di due anni ma all'improvviso sarebbe saltato tutto. Improvviso ildel tecnico calabrese ma non c'entra il presunto ...Gennaro Gattuso avrebbe ufficialmente declinato la proposta della Fiorentina, non gli è piaciuto quanto accaduto domenica scorsa a Firenze.Ieri sera nell'Hotel dove alloggia Commisso a Firenze c'è stato un vertice di mercato: sul tavolo la questione allenatore, con il probabile rifiuto di Gattuso.