Dieci libri su Franco Battiato da recuperare e leggere (Di martedì 18 maggio 2021) La notizia della morte di Franco Battiato è giunta all’improvviso. Anche se giravano voci sulla sua malattia, ciò non toglie che quest’oggi è venuto a mancare una delle colonne portanti della musica italiana. Oltre che uno dei cantautori più celebri e amati. Certo è che il ricordo di Battiato vivrà per sempre. La sua musica Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) La notizia della morte diè giunta all’improvviso. Anche se giravano voci sulla sua malattia, ciò non toglie che quest’oggi è venuto a mancare una delle colonne portanti della musica italiana. Oltre che uno dei cantautori più celebri e amati. Certo è che il ricordo divivrà per sempre. La sua musica

Advertising

blackisthekiss : finito altro libro di shadowhunters lo spirito critico ha lasciato il mio corpo dieci libri fa ora sono ossessionata semplicemente - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «A dieci anni fui allontanata dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non rimasero a casa.» ?? Carmen Pellegrino… - lanavediteseoed : «A dieci anni fui allontanata dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non rimasero a casa.» ?? Carmen Pellegr… - lucy_esposito : RT @angelo_cennamo: Si fa presto a stilare dieci, cento classifiche. A divertirsi con stupidi tornei letterari come quello di Robinson, vin… - lucalemax : RT @angelo_cennamo: Si fa presto a stilare dieci, cento classifiche. A divertirsi con stupidi tornei letterari come quello di Robinson, vin… -