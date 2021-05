Deschamps e il ritorno di Benzema: «Conta il presente. Gli ho parlato» (Di martedì 18 maggio 2021) Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato il ritorno in Nazionale di Karim Benzema: le sue parole Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato il ritorno in Nazionale di Karim Benzema dopo più di cinque anni. Le sue dichiarazioni. «Nessuno ha la capacità di tornare indietro e cambiare le cose. Quello che Conta è oggi e domani. Ci siamo visti e abbiamo discusso a lungo. Dopo di che, ho avuto una lunga riflessione per arrivare a questa decisione. Non ho intenzione di rivelare cosa ci siamo detti, riguarda entrambi e ne avevamo bisogno. Mi sono già confrontato con situazioni difficili, ho sempre ignorato le situazioni personali. Sono consapevole che la responsabilità che ho è importante, a cominciare dalle scelte. La ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Didier, commissario tecnico della Francia, ha commentato ilin Nazionale di Karim: le sue parole Didier, commissario tecnico della Francia, ha commentato ilin Nazionale di Karimdopo più di cinque anni. Le sue dichiarazioni. «Nessuno ha la capacità di tornare indietro e cambiare le cose. Quello cheè oggi e domani. Ci siamo visti e abbiamo discusso a lungo. Dopo di che, ho avuto una lunga riflessione per arrivare a questa decisione. Non ho intenzione di rivelare cosa ci siamo detti, riguarda entrambi e ne avevamo bisogno. Mi sono già confrontato con situazioni difficili, ho sempre ignorato le situazioni personali. Sono consapevole che la responsabilità che ho è importante, a cominciare dalle scelte. La ...

