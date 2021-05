Denise Pipitone, lettera anonima a Chi l’ha visto: “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura” (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone. L’anonimo che ha scritto la lettera recapitata presso l’ufficio dell’avvocato Giacomo Frazzitta è tornato a parlare. Proprio il legale di Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa misteriosamente il primo settembre di 17 anni fa aveva rivolto un appello alla trasmissione Chi l’ha visto ma anche a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo colpo di scena nel caso di. L’anonimo che ha scritto larecapitata presso l’ufficio dell’avvocato Giacomo Frazzitta è tornato a parlare. Proprio il legale di Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa misteriosamente il primo settembre di 17fa aveva rivolto un appello alla trasmissione Chima anche a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

