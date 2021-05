Denise Pipitone, la rivelazione in diretta tv: “Presa da Jessica, poi..” (Di martedì 18 maggio 2021) Denise Pipitone, sul caso se ne è parlato questa mattina, martedì 18 maggio 2021, su Canale 5, nel corso del programma Mattino 5. In collegamento anche l'ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa. Fra le altre cose Di Pisa ha ricostruito che cosa è successo, secondo la procura e secondo le sue convinzioni personali, alla bambina scomparsa da Mazara del vallo il primo settembre 2004 quando aveva 4 anni. "I fatti specifici sono due, concreti. E da quelli bisogna partire", dice Di Pisa a Federica Panicucci. . Intanto partiamo dalla famosa intercettazione che ha luogo al commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo fra Anna Corona e la figlia Jessica la quale dice alla madre "a casa l'ho portata" e questo induce a ritenere che l'abbia prelevata e l'abbia portata a casa di qualcuno che non è stato possibile identificare. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 maggio 2021), sul caso se ne è parlato questa mattina, martedì 18 maggio 2021, su Canale 5, nel corso del programma Mattino 5. In collegamento anche l'ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa. Fra le altre cose Di Pisa ha ricostruito che cosa è successo, secondo la procura e secondo le sue convinzioni personali, alla bambina scomparsa da Mazara del vallo il primo settembre 2004 quando aveva 4 anni. "I fatti specifici sono due, concreti. E da quelli bisogna partire", dice Di Pisa a Federica Panicucci. . Intanto partiamo dalla famosa intercettazione che ha luogo al commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo fra Anna Corona e la figliala quale dice alla madre "a casa l'ho portata" e questo induce a ritenere che l'abbia prelevata e l'abbia portata a casa di qualcuno che non è stato possibile identificare. ...

