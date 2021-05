Denise, la confessione dell’autore della lettera anonima: “Non ho parlato per paura” (Di martedì 18 maggio 2021) C’è ancora mistero introno alla lettera anonima inviata all’avvocato che segue il caso di Denise Pipitone. Spunta però ora una nuova indiscrezione. Un anonimo ha inviato la lettera la scorsa settimana all’avvocato Giacomo Frattizza e ora ha scritto anche a “Chi l’ha visto?”. Denise Pipitone, la lettera anonima “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) C’è ancora mistero introno allainviata all’avvocato che segue il caso diPipitone. Spunta però ora una nuova indiscrezione. Un anonimo ha inviato lala scorsa settimana all’avvocato Giacomo Frattizza e ora ha scritto anche a “Chi l’ha visto?”.Pipitone, la“Sono 17 anni che so, non hoprima per…” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SimoPagliarini_ : Con Renzo L'altra handucappato Elkann Renzo Bertolaso Briatore e gori calenda Oh Denise Li dovete arrestare devon… - Moonlig94421095 : RT @NewSicilia: 'È figlia mia. Me la devono riportare indietro', Toni Pipitone rivive il giorno della scomparsa della piccola #DenisePipito… - NewSicilia : 'È figlia mia. Me la devono riportare indietro', Toni Pipitone rivive il giorno della scomparsa della piccola… - frances49622482 : RT @Creamy413: @MissingDeniseMp @maryfalco71 @CerchiamoDenise @giafrazzitta Ti prego tu che hai scritto la lettera anonima, completa la tua… - Creamy413 : @MissingDeniseMp @maryfalco71 @CerchiamoDenise @giafrazzitta Ti prego tu che hai scritto la lettera anonima, comple… -