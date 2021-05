Delirio all'hotel, 300 ultrà caricano l'Atalanta. E Gasp scende a ringraziarli (Di martedì 18 maggio 2021) Grande gesto d'affetto di 300 tifosi dell'Atalanta che si sono ritrovati fuori dall'hotel che ospita il ritiro dei nerazzurri a Reggio Emilia, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Grande gesto d'affetto di 300 tifosi dell'che si sono ritrovati fuori dall'che ospita il ritiro dei nerazzurri a Reggio Emilia, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la ...

Advertising

minalovestaetae : @yoongisottonaa Immagino venerdì all’uscita dell’mv che delirio - BiroPelikan : @InMonsterland Perche' alle 7.30 del mattino c'e' il delirio. Per salire sui mezzi bisogna spingersi come nei film… - paolorm2012 : RT @tusitala_andrea: @PetraccaMassimo @Formicola_lo @paolorm2012 Ma sai quante chiese esiatono in Francia, se ci sono dei pazzi che brucian… - tusitala_andrea : @PetraccaMassimo @Formicola_lo @paolorm2012 Ma sai quante chiese esiatono in Francia, se ci sono dei pazzi che bruc… - nizza_antonella : RT @rossellafas: @scialpi @vitaindiretta È un delirio davvero...poi finché alle 22 ci sarà il #coprifuoco certe realtà non so come potranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Delirio all Delirio all'hotel, 300 ultrà caricano l'Atalanta. E Gasp scende a ringraziarli Grande gesto d'affetto di 300 tifosi dell'Atalanta che si sono ritrovati fuori dall'hotel che ospita il ritiro dei nerazzurri a Reggio Emilia, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la ...

Tifosi in delirio sotto l'hotel dell'Atalanta, tra entusiasmo e assembramenti. E la Juve è da sola... ... salutati da Gasperini e tutti i giocatori che hanno partecipato (a debita distanza, rispettata, pur senza che ci fosse bisogno di un cordone delle forze dell'ordine) anche ai cori per rispondere all'...

Inter, tifosi in delirio all'arrivo del pullman - Sportmediaset Sport Mediaset GASTON ZAMA: Paura e delirio a Chivasso Il nostro Gaston Zama è andato a Chivasso, dove centinaia di persone si sono radunate gridando contro la dittatura che secondo loro sarebbe in vigore nel nostro Paese. Un regime con un unico scopo: so ...

Giulia Stabile e Sangiovanni, scambio di dediche dopo Amici: web in delirio Giulia Stabile e Sangiovanni, scambio di dediche social dopo la finale di Amici 2021: il web in delirio per i gesti della coppia. Giulia Stabile e Sangiovanni si scambiano dolci dediche dopo la finale ...

Grande gesto d'affetto di 300 tifosi dell'Atalanta che si sono ritrovati fuori dall'hotel che ospita il ritiro dei nerazzurri a Reggio Emilia, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la ...... salutati da Gasperini e tutti i giocatori che hanno partecipato (a debita distanza, rispettata, pur senza che ci fosse bisogno di un cordone delle forze dell'ordine) anche ai cori per rispondere'...Il nostro Gaston Zama è andato a Chivasso, dove centinaia di persone si sono radunate gridando contro la dittatura che secondo loro sarebbe in vigore nel nostro Paese. Un regime con un unico scopo: so ...Giulia Stabile e Sangiovanni, scambio di dediche social dopo la finale di Amici 2021: il web in delirio per i gesti della coppia. Giulia Stabile e Sangiovanni si scambiano dolci dediche dopo la finale ...