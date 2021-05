Delio Rossi: “Gattuso ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, non era facile. Questa squadra è tra le migliori in Italia, è come allenare una Ferrari” (Di martedì 18 maggio 2021) Delio Rossi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”. Ecco quanto emerso: “Un allenatore deve essere valutato per quello che fa, non per quello che dice. Il suo compito consiste nel centrare gli obiettivi e quando questo accade ha svolto bene il suo lavoro. Gattuso l’ho visto crescere come calciatore e come persona, con lui ho un rapporto particolare. A Napoli ha fatto un ultimo lavoro e non era facile e neanche scontato“. “Salernitana promossa in Serie A? Sono contento per le persone di Salerno. Lotito è una persona ambiziosa, non so come farà adesso, ma ha fatto un capolavoro”. Poi, ha continuato così ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021), allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”. Ecco quanto emerso: “Un allenatore deve essere valutato per quello che fa, non per quello che dice. Il suo compito consiste nel centrare gli obiettivi e quando questo accade ha svolto bene il suol’ho visto crescerecalciatore epersona, con lui ho un rapporto particolare. Ahaun ultimoe non erae neanche scontato“. “Salernitana promossa in Serie A? Sono contento per le persone di Salerno. Lotito è una persona ambiziosa, non sofarà adesso, ma haun capo”. Poi, ha continuato così ...

